Schnäppchen

FM-Transmitter mit MP3-Player von Pearl für 25 Euro

Der Gadget-Versender Pearl.de bietet seit Dienstag den FM-Transmitter FMX-400.RDS von Auvisio mit integriertem MP3-Player für 24,90 Euro an - dies ist die Hälfte der ursprünglichen Preisempfehlung des Herstellers. Jener FM-Transmitter sendet zum Beispiel in einem Fahrzeug die MP3-Musik von einem USB-Stick, einer SD-/SDHC-Speicherkarte oder einem Multimedia-Player auf das Rundfunkteil des Autoradios und gibt die Musik quasi als eigenes Radio-Programm wieder - inklusive aller Titel-Informationen via RDS.

© Pearl Auvisio Premium-FM-Transmitter & MP3-Player "FMX-400.RDS"

Den Auvisio-Player steckt man in seinem Fahrzeug einfach in den Zigarettenanzünder, worüber er auch seine Energie bezieht. Danach stimmt man die Sende- und Empfangsfrequenz an Transmitter und Autoradio ab und schon kann die Übertragung der aktuellen Lieblings-Hits beginnen. Der MP3-Player oder auch iPod findet über eine eigene 3,5 Millimeter-Audio-Klinkenbuchse Verbindung zum Transmitter (Klinkenkabel liegt bei), dann allerdings bleiben die ID-Tags der MP3-Lieder außen vor. Von USB-Sticks oder SD-SDHC-Karten bis maximal 16 GB spielt der Auvisio-Player die Formate MP3 und WMA ab. Die Übertragung zum Autoradio erfolgt in Stereo-Qualität. Zu finden ist der Auvisio Premium-FM-Transmitter & MP3-Player FMX-400.RDS für 24,90 Euro bei Pearl.de unter der Bestellnummer PX-8109 oder direkt unter diesem Produkt-Link . Anzeige