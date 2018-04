Sony kommt mit vier neuen AV-Receivern und einer praktischen Besonderheit: Der Rückbeschallung via Funk.

Die Einsteigermodell heisst STR DH 500 und bringt für 250 Euro bereits HDMI-Ein- und Ausgänge, aber natürlich noch keine HD-Decoder mit. Der STR DH 700 für 350 Euro nimmt immerhin schon Multikanal-PCM entgegen, erlaubt bei Verzicht auf die Surround-Back-Kanäle Bi-Amping und steuert bei Bedarf auch einen für 200 Euro erhältlichen Zweikanal-Verstärker Namens WAHT SA 1 an. Und zwar über eine Funkstrecke, so dass er die Hinter-Kanäle versorgen kann, ohne dass es längere, quer durchs Zimmer laufende Kabel braucht.Beim größeren Bruder STR DH 800 gibt es für 550 Euro dann schon ausgewachsene HD-Decoder dazu. Das neue Flaggschiff STR DA 6400 ES für 3000 Euro beherrscht inklusive zahlreicher Netzfunktionen so gut wie alles.