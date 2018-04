Freenet-Mobile jetzt mit Surf-Miniflat

Freenet stattet seinen Tarif Freenet-Mobile jetzt mit einer 5 MB Mini-Datenflat aus. Zudem surfen die Freenet-Mobile-Kunden jetzt im D-Netz per HSDPA mit bis zu 14,4 Megabit pro Sekunde.

Die neue kleine 5 Megabyte große Schnupper-Flat für den Datentransfer gilt für das gesamte Internet. Zunächst können jedoch nur Neukunden von diesem Angebot profitieren.

Diese zahlen übrigens für Anrufe in alle deutschen Netze 8 Cent pro Minute, ebenfalls 8 Cent werden für eine SMS in deutsche Netze fällig. Freenet bietet Neu- und Bestandskunden auch eine Datenflatrate für 9,95 Euro pro Monat an. Bis zu 500 Megabyte pro Monat können dabei im Highspeed-Tempo gesurft werden. Ebenfalls im Angebot: Eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz - auch sie kostet 9,95 Euro im Monat.

Freenet-Mobile ist ein Mobilfunktarif, der ausschließlich über das Internet zu bekommen ist. Der Tarif hat weder eine Laufzeit-Bindung noch einen Mindestumsatz. Die Zahlung erfolgt jedoch nicht per Aufladung sondern ausschließlich über Bankeinzug. Weitere Details: www.freenetmobile.de