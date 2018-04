Aktionsangebot

Galaxy Note: Hamburger aufgepasst

Am 5. November verkauft der Saturn in der Mönckebergstraße 1 in Hamburg das Samsung Galaxy Note für 449 Euro. Der Preis ist superattraktiv - das Angebot aber begrenzt.

© Hersteller Samsung Galaxy Note

Hamburg aufgepasst: Am 5. November (Samstag) gibt es dasHighend-Android-Smartphone bei Saturn in der Mönckebergstraße 1 für lediglich 449 Euro. Damit ist es rund 100 Euro günstiger als es bei Amazon zurzeit zu haben ist. Das 173 Gramm schwere Super-Phone verfügt über ein 5,3 Zoll Amoled-Display mit der Top-Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten (also mehr als das iPad2). Sein 1,4 Gigahertz schneller Dual-Core-Prozessor sorgt für die angemessene Performance. Die Ausstattung ist auf Toplevel, das gilt auch für die Ausdauer. Das Note nutzt zurzeit Android 2.3.5 und soll - so die Gerüchte - später auf Android 4.0 updatebar sein. Für die Aktion ist nur eine begrenzte Anzahl des Super-Phones vorhanden. Hier finden Sie einen connect-Praxistest vom Samsung Galaxy Note Im der neuen Ausgabe von connect (Heft 12/2011, es erscheint am Freitag) finden Sie einen ausführlichen Test des neuen Super-Smartphones von Samsung. Anzeige