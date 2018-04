Gibt es doch ein Android-4.0-Update fürs Galaxy S?

Letzte Woche hieß es: kein Update für das Galaxy S und Galaxy Tab. Jetzt will Samsung versuchen Android 4.0 für die beiden ehemaligen Topmodelle zu entwickeln. Kommt das Update wirklich?

Besitzer des Samsung Galaxy S und des Galaxy Tab können wieder hoffen: Samsung überdenkt angeblich seine Entscheidung, kein Update für die beiden ehemaligen Topmodelle herauszubringen. Nach Angaben des amerikanischen Onlinedienstes The Verve, der sich auf koreanischen Quellen beruft, sucht das koreanischen Unternehmen nach Möglichkeiten, die beiden Modelle doch noch mit einem Android-4.0-Update auszustatten. Samsung hatte noch am Wochenende auf seiner koreanischen Webseiten ausführlich erklärt, warum es kein Android 4.0 für diese Modelle geben wird. Dabei führten die Koreaner die zahlreichen Anpassungen (TouchWiz, Widgets, Provider-Branding) sowie auch den zu kleinen Arbeitsspeicher bei beiden Modelle als Probleme an, die ein Android-Update erschweren würden.

Ob Samsung in einigen Monaten ein vollständiges Update auf Android 4.0 für beide Modelle bereitstellen wird oder vielleicht nur ein abgespecktes Update - wie bereits einige Onlinemedien vermuten - ist aber im Moment ebenso unbekannt wie ein möglicher Freigabetermin.

