Galaxy S3: Frühverkauf bei T-Mobile in Wien

T-Mobile Austria öffnet eine Wiener Filiale am 29. Mai bereits um 6 Uhr für den Frühverkauf des Samsung Galaxy S3. Wir verraten Ihnen die Einzelheiten.

Der frühe Vogel: Wer den Verkaufsstart des Samsung Galaxy S3 nicht erwarten kann, hat in Wien die Chance ein paar Stunden vor den übliche Ladenöffnungszeiten das neue Samsung-Flaggschiff zu erwerben.

Der T-Mobile Shop in der Kärntnerstraße 32, im Herzen von Wien, öffnet seine Pforten am 29. Mai bereits um 6 Uhr. 100 Stück des Samsung Galaxy S3 mit 16 GB Speicherplatz stehen dann bereit. T-Mobile verkauft die Geräte im Tarif All Inlcusive Music XL für monatliche 29,90 Euro mit Deezer unlimited Music. Das Angebot gilt für Neu- sowie Bestandskunden, die ihren Vertrag verlängern wollen.

Wer Glück hat, bekommt es gratis: T-Mobile verlost während des Frühverkaufs bis 9 Uhr fünf Samsung Galaxy S3 und 20 Cover aus dem Samsung-Zubehörsortiment. Auch für ein kleines Frühstück ist gesorgt.

