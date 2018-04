Galaxy S3 mit HD-Display und Keramikgehäuse?

Samsung wird sein neues Flaggschiff Galaxy S3 nicht auf dem Mobile World Congress präsentieren, sondern erst ein paar Wochen später auf einem eigenen Event. Das US-Technikblog BGR will jetzt schon Details zur Ausstattung erfahren haben. Wenn sie stimmen, dann muss sich die Konkurrenz warm anziehen.

BGR schreibt unter Berufung auf eine "vertrauenswürdige Quelle", dass das Samsung Galaxy S3 über einen 4,8-Zoll-Touchscreen bedient wird. Damit wäre es wesentlich größer als der Vorgänger (4,3 Zoll). Für sich genommen ist das aber noch nichts Besonderes, andere Smartphone-Riesen wie das Galaxy Note oder das LG Vu bewegen sich ebenfalls in dieser Größenordnung. Geradezu atemberaubend ist aber die Auflösung, die 1080p betragen soll. Das Galaxy S3 wäre somit das erste Smartphone, das die volle HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel schafft - auf dem verhältnismäßig kleinen Display würden Inhalte in einer bis dahin unerreichten Schärfe dargestellt. Unter dem Display soll ein Vierkern-Prozessor aus Samsungs Exynos-Serie mit 1,5 Gigahertz den Takt vorgeben. Zur Ausstattung sollen außerdem eine 8-Megapixel-Kamera und der schnelle Datenfunk LTE gehören. Aber das ist noch nicht alles. BGR schreibt weiter, dass die Rückseite des mächtigen Smartphones nicht aus Plastik besteht, sondern aus Keramik. Samsung würde sich damit an der hochwertigen Haptik von Apples iPhone orientieren.Die Frage ist nur, ob die Informationen von BGR auch der Wahrheit entsprechen. Ein Display mit dieser Auflösung klingt zumindest sehr unwahrscheinlich. Gewissheit wird man erst haben, wenn Samsung das Gerät offiziell präsentiert - und bis dahin ist es wahrscheinlich nicht mehr lange hin: Das Unternehmen hat bereits Einladungen zu einer Veranstaltung in Amsterdam verschickt, die Mitte März stattfinden soll.