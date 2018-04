Galaxy S3 und Co.: Alle Tests, News und Updates

Die Schlagzeilen hat das Samsung Galaxy S3 dominiert. Doch es gab weitere Neuheiten, Software-Updates und Schnäppchen. connect zeigt nochmals alle Neuheiten, alle Tests und Software-Updates.

Anzeige

Jede Woche fassen wir hier die wichtigsten Neuheiten aus dem Bereich Handys und Smartphones zusammen. Hier finden Sie alle Neuankündigungen, alle Tests und Infos zu wichtigen Software-Updates.

Diese Woche im Fokus: Samsung Galaxy S3, HTC One X, HTC One V, HTC One S, Panasonic Eluga, Huawei Ascend Y200, RIM Blackberry Curve 9320, Sony Xperia GX, Sony Ericsson Xperia Arc, ZTE Skate. Alle Bilder und Infos zu Ankündigungen, Tests und Software-Updates finden Sie in der Galerie.

Highlight der Woche: HTC One X

Das Samsung Galaxy S3 hat die Schlagzeilen bestimmt, vorgestellt wurde es aber bereits die Woche zuvor. In dieser Woche zeigt der Test des HTC One X, das HTC bereits eine ernsthafte Alternative zum Galaxy S3 im Angebot hat. Mit guter Ausdauer, einem 4,7-Zoll-Touchscreen und Quadcore-Prozessor schafft es das Android-4-Smartphone in die Top 10 der connect Bestenliste.

Großes Kino: Das HTC One X im Test

Schnäppchen der Woche: ZTE Skate bei Mediamarkt

Sie suchen ein Smartphone mit großem Touchscreen, das nicht zu viel kosten darf. Mediamarkt bietet ab sofort das Android-Modell ZTE Skate mit 4,3-Zoll-Touchscreen, 5-Megapixel-Kamera und erweiterbarem Speicher.

Alle Infos zum ZTE Skate