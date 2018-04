Gartner erwartet starkes Wachstum bei Tablets

Das IT-Marktforschungsunternehmen Gartner prognostiziert bei den Tabletverkäufen für 2012 weltweit eine kräftige Steigerung um 98 Prozent auf 118,9 Millionen. Apples iPad-Anteil soll Ende 2012 bei 61,4 Prozent liegen. Android-Tablets holen auf und sollen dann einen Anteil von 31,9 Prozent erreichen.

Nach Einschätzung der Gartner-Marktforscher wird die Dominanz der iPads von Apple bei Tablets auch in den nächsten Jahren fortbestehen. In ihrem Marktreport "Forecast: Media Tablets by Operating System, Worldwide, 2010-2016, 1Q12 Update" prognostizieren sie die Marktführerschaft von Apple während ihres gesamten Beobachtungszeitraums bis 2016 - wenn auch mit rückläufigem Anteil an dem wachsenden Markt. Im Jahr 2016 sollen weltweit immerhin 369,26 Millionen Tablets verkauft werden. (siehe Tabelle)

Kräftiges Wachstum bescheinigen die Markforscher vor allem den Tablets mit Android-Betriebssystem. Einen Kick gibt es für die Android-Tabs bereits in diesem Jahr. Ende 2012 sollen bereits 31,9 Prozent der 118,88 Millionen verkauften Tablets (37,88 Millionen Endgeräte) mit Android ausgestattet sein. Nach der Gartner-Prognose werden die Verkaufszahlen von Android-Geräten in den nächsten Jahren stärker als der Tablet-Markt wachsen, jedoch noch nicht mit der Dynamik wie bei Smartphones. Gartner schätzt den Android-Anteil bei den Tabs im Jahr 2016 auf 37,2 Prozent - Apple hält nach Prognosen von Gartner im Jahr 2016 (noch) einen Marktanteil von 45,9 Prozent. Aber auch dem Windows-Betriebssystem räumen die Marktforscher eine Nischenchance zwischen Android und Apple iOS am Tablet-Markt ein. Im Jahr 2016 soll der Windows-Anteil bei den Tablets bei etwa 11,8 Prozent liegen. Windows wird 2012 nach Schätzungen von Gartner einen Marktanteil von 4,1 Prozent erreichen.