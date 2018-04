Genelec auf der High End 2011

Der finnische Boxenhersteller Genelec nimmt zum ersten Mal an der HIGH END teil. Die nordische Marke ist auf Aktiv-Lautsprecher spezialisiert und ist in der Studioszene weltweit unangefochten die Nummer Eins.

Inzwischen ist nicht zuletzt durch die Verbindung von Computer und Musik die aktive Lautsprechertechnik auch im Home HiFi schwer im Aufwind. Und das beflügelt Genelec. Die Fans aus diesem Marktsegment können sich im M.O.C. unter anderem von den Fähigkeiten des Dreiwege-DSP-Lautsprechers Genelec 8260 A überzeugen.

Diese vergleichsweise kompakte Konstruktion erwarb bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Presse-Award der Internationalen Musikmesse und den TEC-Award der Mix Foundation.

Durch die Wohnraumbedingungen auf der Münchner Messe können sich Besucher einen guten Eindruck verschaffen. Der überzeugt dank seines breit gefächerten und ausgeglichenen Frequenzgangs in gängigen Räumen durch präzise und stabile Abbildung. Auf große Worte und glitzernde Optik legt Genelec keinen Wert. Der Hörcheck bei den Finnen lohnt sich auf jeden Fall.

Firmenportrait Genelec

Seit über 30 Jahren genießt der finnische Lautsprecherhersteller Genelec einen ausgezeichneten Ruf für akkurate Klangwiedergabe in Ton- und Rundfunkstudios. Das Unternehmen gilt als einer der Pioniere auf dem Gebiet der Aktiv-Lautsprecher.

Um besonders präzise Wiedergabe und extrem niedrige Verzerrungen zu gewährleisten, stimmt Genelec die integrierten Verstärker der einzelnen Wege auf das jeweilige Chassis ab. Zu den Spezialitäten der mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen gewürdigten Lautsprecher gehört das eigene Hochtonprinzip namens Directivity Control Waveguide.

Eine Frage an Terho Savolainen, Marketing Manager

stereoplay: Sie sind zum ersten Mal auf der HIGH END. Glauben Sie, dass Sie mit Ihren sachlichen Profi-Boxen zwischen dem Glanz und Glimmer überhaupt auffallen?

Terho Savolainen: Wir lassen uns überraschen. Wir gehen auch nach München, um uns einen Eindruck von der Szene zu ver-schaffen. Immerhin sind wir sicher, dass wir eine der besten, wenn nicht gar die beste Klangvorführung der Messe liefern werden. Das versprechen wir.

In Skandinavien haben wir bereits an vielen HiFi-Messen teilgenommen und sind auf sehr gute Resonanz gestoßen. Viele deutsche Audiophile haben uns sogar ermuntert, in München vorzuführen.