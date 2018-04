Sie suchen den Antrieb eines Raumschiffs oder Donnergrollen? Bei dieser neuen Suchmaschine für Klänge und Geräusche werden Sie bestimmt fündig.

Sie brauchen schnell das Geräusch eines Raumschiff-Antriebs? Ab dem 30. Mai steht dazu die intelligente Datenbank allthatsaounds.net zur Verfügung. Unter der Leitung der Fachhochschule St.Pölten wurde die Datenbank für Klänge und Geräusche in zweieinhalb Jahren entwickelt.

Ziel des Forschungsprojekts AllThatSounds war, die Suche von passenden Geräuschen für Medienproduktionen zu vereinfachen. Denn gängige Sound Libraries ermöglichen eine zielgerichtete Recherche nur über eine simple Beschreibung des auslösenden Vorgangs für das gesuchte akustische Signal, etwa "Zuschlagen einer Autotüre der Marke X". Das Forschungsteam an der FH St. Pölten entwickelte eine Methode zur effizienten Kategorisierung, die eine präzise Beschreibung der Soundeffekte beim Einpflegen in die Datenbank sicherstellt. Gleichzeitig können aber auch Anwender Klänge unter anderem hinsichtlich ihrer Wirkung präzisieren. Diese so genannte "assoziative semantische Erschließung" von Audiodaten ist völlig neu und lässt eine Suche beispielsweise auch nach dem Verwendungszweck zu. Die ATS-Technologie bringt große Vorteile im Produktionsprozess, da beim Sound Design - wie beim sprichwörtlichen Theaterdonner - oft Originalgeräusche durch Schallsignale anderen Ursprungs ersetzt werden.

Im Film Terminator 2 etwa wurde das Geräusch von flüssigem Metall durch eine Kombination aus brutzelndem Fett und blubberndem Joghurt dargestellt. Die ATS-Datenbank würde hierfür Vorschläge liefern. Gleiches gilt für die Herstellung eines künstlichen Geräusches, etwa das eines Raumschiff-Antriebs. Will ein Sound Designer das Rattern eines Rasenmähers als Basis für den Sound verwenden, so schlägt ATS zusätzlichGeräusche vor, die dem des Rasenmähers ähnlich sind. Damit kommt der Sound-Designer viel schneller zu einem Ergebnis, das seiner Vorstellung entspricht.

AllThatSounds richtet sich an alle Medienschaffenden aus den Bereichen Computerspiel, Werbung, Film, Hörfunk et cetera. In der ersten Version von ATS stehen bereits mehr als 2.500 Sounds zum Download bereit. Es sind alle Sound Designer, Komponisten und Tonkünstler herzlich eingeladen, ihre Sounds in AllThatSounds upzuloaden und vorhandene Geräusche hinsichtlich ihrer Wirkung und Funktion zu präzisieren. Denn die Datenbank ist so konzipiert, dass sie mit steigender Nutzung noch differenzierter und effizienterarbeitet.

Infos unter: www.allthatsounds.net