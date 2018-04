Gerücht: Amazon bringt eigenen Android App Store

Gerüchten zu Folge will Amazon einen eigenen App Store für Android bringen.

Laut TechCrunch könnte Amazon derzeit daran arbeiten, einen eigenen App Store für Android zu bringen. Für diesen App Store können Entwickler ihre Apps einreichen und 70 Prozent des Gewinns einstreichen. Es soll eine Restriktion geben, damit man Apps nicht günstiger verkaufen kann als in anderen App Stores, wie etwa den Chrome Web Store, der ebenfalls bald erscheinen soll.

Um für Amazons App Store entwickeln zu dürfen, wird eine Pauschale von 99 Dollar fällig. Etliche Regeln für Entwickler sind laut TechCrunch schon im Umlauf. So ist man dazu verpflichtet, seine App in allen Stores, in denen man sie vertreibt, gleichzeitig zu updaten oder zumindest die Android-App nicht später mit einem Update zu versorgen als die anderen Versionen. Apps müssen mit Amazons DRM (Digital Rights Management) ausgestattet sein. Somit können sie nur auf Geräten laufen, die von Amazon als kompatibel erklärt werden. Amazon wird voraussichtlich das Recht haben, jede App ohne Begründung aus dem App Store zu entfernen. Des Weiteren können Apps auch auf amazon.com erscheinen. Kostenlose Apps sind erlaubt. Ein weiterer Punkt scheint Amazon größeres Mitspracherecht bei der inhaltlichen, funktionellen und preislichen Gestaltung der Apps einzuräumen.

Der Android App Store soll zunächst nur in den USA verfügbar sein. Ob und wann der Amazon App Store an die Öffentlichkeit geht und welche Smartphones unterstützt werden ist noch nicht bekannt.