Gerüchte: Apple iPad Mini schon ab Herbst?

Apple plant ein kleines iPad mit 7,9 Zoll-Display, melden einige Wirtschaftsmedien. Das iPad Mini soll im Herbst eingeführt werden und gegen das Google Nexus 7 und das Amazon Kindle Fire antreten.

Die Gerüchte werden immer lauter: Jetzt melden das Wall Street Journal und die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Apple sein iPad Mini bereits in diesem Jahr auf dem Markt einführen will. Die Produktion soll in Brasilien erfolgen - in Werken des Auftragsherstellers Foxconn, bei dem Apple bislang auch seine anderen mobilen Endgeräte herstellen lässt (bislang nur in deren chinesischen Werken). Japanische Quellen bestätigen diese Meldungen.Wie die Gerüchte auch wissen wollen, soll Apple mit dem Mini-iPad - das Steve Jobs immer grundsätzlich abgelehnt hat - in Konkurrenz zu Googles Nexus 7 und Amazons Kindle Fire treten. Beide Modelle besetzen die untere Preiskategorie bei Tablets (Preise ab 199 Dollar). Bislang sind Apple-Produkte jedoch stets in einer höheren Preiskategorie angesiedelt.