Bringt Samsung eine weitere Galaxy S-Variante?

Samsung stellt weitere Galaxy S-Variante vor

Samsung bietet sein altes Android-Topmodell Galaxy S zusätzlich in der verbesserten Version Galaxy S Plus an. Jetzt ist eine weitere Version des Smartphones aufgetaucht - das Galaxy S Advanced. Seine wichtigsten Fakten: 4 Zoll-Super-AMOLED-Display plus einen 1 GHz schnellen Dualcore-Prozessor. ++ UPDATE: 30-01-2012; 16:20 Uhr++Samsung hat Galaxy S Advanced offiziell vorgestellt+++

Samsung scheint die Vielfalt an Android-Geräten noch weiter auszudehnen. Nach aktuellen Gerüchten soll Ende des Monats in Barcelona auf dem Mobile World Congress das Galaxy S Advanced (GT-i9070) vorgestellt werden. Der neue Androide soll zwischen Galaxy S, Galaxy S Plus und dem Galaxy S II positioniert sein. Das Galaxy S Advanced hat einen 1 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor sowie ein 4 Zoll großes Super-AMOLED-Display, das mit 480 x 800 Pixel die formatübliche "gute" Auflösung bietet. Außerdem soll eine 5-Megapixel-Kamera eingebaut sein, die HD-Videos mit 720p aufnimmt. Das Galaxy S Advanced ist ein Modell, auf dem das "alte" Betriebssystem Android 2.3.6 laufen wird, außerdem ist die Samsung Oberfläche TouchWiz vorhanden. Anzeige +++UPDATE: 30-01-2012, 16.20 Uhr++Samsung hat jetzt per Pressemitteilung das Galaxy S Advanced offiziell vorgestellt. Das 120 Gramm leichte Smartphone mit dem gewölbten 4-Zoll-SuperAMOLED-Bildschirm soll zunächst in Russland eingeführt werden, anschließend folgt der Marktstart in Europa. Wann dies genau sein, wurde bislang noch nicht mitgeteilt. Weitere Fakten gibt es aber zum neuen Samsung Phone: Sein Dualcore-Prozessor kann auf 768 Megabyte Arbeitsspeicher zugreifen. Es soll eine Version mit 8 Gigabyte internen Speicher sowie ein Variante mit 16 Gigabyte internen Speicher angeboten werden. Überdies kann der Speicher per MicroSD-Karte ergänzt werden. Zwei Kameras sind integriert. Auf der Frontseite eine 1,3 Megapixel-Kamera und auf der Rückseite eine 5 Megapixel-Autofokus-Kamera mit LED-Blitz. Sie kann HD-Videos können im 720p-Format mit 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen. RDS-Radio, Blutooth 3.0 und A-GPS sind ebenso vorhanden wie HSPA (max. 14,4 MBit/s) sowie WLAN (alle Standards) Der Akku ist zwar sehr kompakt, seine Kapazität von 1500 mAh verspricht aber keine Super-Ausdauerwerte.

