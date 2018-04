Getgoods-Aktion: Samsung Galaxy Note für 449 Euro

Heute am 5. November verkauft Onlineshop Getgoods.de ab 14 Uhr das Samsung Galaxy Note für lediglich 449 Euro. Das brandneue Android-Supermodell mit dem 5,3-Zoll-Riesendisplay ist zurzeit das beste Android-Smartphone auf dem Markt. Die Aktion mit dem Top-Preis läuft noch bis Sonntag, 6. November, um 23.59 Uhr.

Samsung Galaxy Note-Interessierte aufgepasst: Nachdem eine MediaMarkt-Filiale in Hamburg heute kurzzeitig das aktuelle Überflieger-Smartphone zum Tiefstpreis von 449 Euro anbot, startete der Onlineshop getgoods.de jetzt ebenfalls eine Preisaktion mit dem Galaxy Note. Heute (5. November) ab 14 Uhr gibt es das Smartphone mit dem XXL-Topdisplay (Größe: 5,3 Zoll, Auflösung: 1280 x 800 Bildpunkte!) für gerade mal 449 Euro - dabei fallen nicht einmal Versandkosten an. Die Aktion läuft bis Sonntag 6. November um 23.59 Uhr. Hier noch einige Fakten zum 173 Gramm schweren Super-Smartphone, das von den connect-Testern mit "Sehr gut" bewertet wurde. Sein 1,4 Gigahertz schneller Dual-Core-Prozessor und 1 Gigabyte Arbeitsspeicher sorgen für Top-Performance. Seine Ausstattung ist auf Toplevel, ebenso seine Ausdauer, wie Connect bei seinen umfangreichen Tests feststellte. Das Galaxy Note nutzt das Betriebssystem Android 2.3.5 und soll - so die Gerüchte - auf Android 4.0 updatebar sein. Interessant ist auch der mitgelieferte S-Pen, mit dem beispielsweise Notizen auf dem Smartphone im XXL-Format geschrieben werden können. Bei getsgood.de ist die (per Speicherkarte erweiterbare) 16 Gigabyte-Version des Galaxy Note im Angebot. Weitere Infos: www.getgoods.de Fazit: Ein Top-Android-Smartphone zum Top-Preis. So günstig ist es zurzeit außerhalb Hamburgs nicht zu bekommen. Hier finden Sie einen ersten connect Testbericht des Samsung Galaxy Note

Einen ausführlichen Bericht über das Samsung Galaxy Note finden Sie in der neuen Ausgabe von connect (Heft 12/2011). Das Heft ist seit gestern im Handel.