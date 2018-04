GMX: Gratis-DSL-Volumentarif mit 1000 MB

GMX bietet DSL-Einsteigern mit ""Free DSL"" einen Tarif in dem bis zu 1000 MB im Monat gratis versurft werden können.

Voraussetzung: Potenzielle Nutzer müssen DSL-Neukunden sein und den GMX-Tarif zusammen mit einem DSL-Anschluss der Deutschen Telekom ordern. Dann erhalten Sie nebem dem Gratis-Volumen auch ein DSL-Modem kostenlos. Zur Auswahl stehen das DSL-Modem AVM Fritz!Card DSL SL USB oder die DSL-Karte AVM FRITZ!Card DSL SL. Alternativ dazu wird der WLAN-Router DrayTek 2500 We mit integriertem ADSL-Modem zum Preis von 29,90 Euro angeboten. Bei Bestellung eines DSL-Modems gilt eine Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten. Auch bei den restlichen DSL-Tarifen hat GMX den Rotstift angesetzt. So kosten 30-Stunden DSL-Nutzung im Monat jetzt beispielsweise 3,99 Euro statt vorher 6,99 Euro. text:b:Die Preise im Detail: list:ul: GMX FreeDSL mit 1.000 MByte/Monat Freivolumen für 0,- Euro monatlich | GMX Internet.DSL_2000 mit 2.000 MByte/Monat Freivolumen für 3,99 Euro monatlich | GMX Internet.DSL_4000 mit 4.000 MByte/Monat Freivolumen für 6,99 Euro monatlich | GMX Internet.DSL_8000 mit 8.000 MByte/Monat Freivolumen für 12,99 Euro monatlich | GMX Internet.DSL_30h mit 30 Freistunden/Monat für 3,99 Euro monatlich | GMX Internet.DSL_100h mit 100 Freistunden/Monat für 12,99 Euro monatlich Alle Tarife können mit T-DSL 1000, 2000 oder 3000 genutzt werden. Wer sein monatliches Kontingent an Volumen oder Zeit verbraucht hat, zahlt darüber hinaus 1,2 Cent pro Megabyte bzw. 1,2 Cent pro Minute.