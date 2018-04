Google kündigt neue Android-Version an

Google hat ein Android-Update für seine Nexus-Modelle angekündigt. Einen Überblick über sämtliche neuen Funktionen von Android 2.3.4 verrät Google jedoch nicht.

Bislang durchgesickert ist lediglich, dass mit dem Android-Update das Nexus S eine neue Version von Google Talk bekommt, die erstmals Video- und Internettelefonate unterstützt. Weitere Verbesserungen teilte das Unternehmen jedoch nicht mit, ebenso wenig den genauen Termin, wann das Online-Update erfolgen soll. Er soll "in den nächsten Wochen" erfolgen. Dann kommt auch die erste Modellversion des Google-Smartphones, das Nexus One, in den Genuss des neuen Android-Betriebssystems.

Informationen darüber, wann andere Hersteller von Android-Smartphones das Update für ihre Modelle bereitstellen werden, sind ebenfalls noch nicht bekannt.