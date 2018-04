Google startet Medien-App Google Currents

Google stellt seine Medien-App Google Currents online. Die kostenlose App erlaubt einen direkten Zugang zu Inhalten von Verlagen, Blogs und anderen Anbietern digitaler Medien. Die App ist für Android und iOS verfügbar.

Google Currents steht ab sofort kostenlos für Smartphones und Tablets mit Android und iOS-Betriebssystem zum Download bereit. Die App stellt Text-, Bild- und Multimedia-Inhalte in jeweils optimaler Qualität auf den Geräten dar. Nutzer können sich ihre Medien zusammenstellen, Inhalte entdecken und teilen - online und offline. Verlage und Medien erhalten mit Google Currents eine geräteübergreifende Plattform zur Veröffentlichung ihrer Inhalte und Medienformate in anpassbarem Design und Layout. Beim Start von Google Currents in Deutschland machen verschiedene Medien mit - darunter Financial Times Deutschland, National Geographic, Living at home, kicker und die Neue Züricher Zeitung. Ebenfalls dabei: die Blogs styleranking und Blogwerk (netzwertig, fokussiert, neuerdings). Bei Google Currents können sich Nutzer aus dem Angebot ihre Lieblingspublikationen zusammenstellen. Artikel von internationalen Medien können in voller Länge gelesen und mittels Google Translate automatisch übersetzt werden.