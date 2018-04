Google Nexus 7 kostet 249 Euro

Asus in Italien hat den Termin für den Verkaufsstart des neuen Google Tablets Nexus 7 genannt. Das 7 Zoll-Tablet mit Android 4.1 und 16 Gigabyte Speicher kostet 249 Euro und kommt Anfang September in Italien in den Handel. Für den Start in Deutschland gibt es noch keinen offiziellen Starttermin.

Der Preis für das Google Nexus 7 für Europa steht fest. Der Hersteller des Google-Tablets Asus hat auf seinen Facebook-Seiten in Italien den Verkaufspreis von 249 Euro für die 16 Gigabyte-Version bestätigt. Das 7-Zoll-Tablet mit dem brandneuen Betriebssystem Android 4.1 und dem schnellen Quadcore-Prozessor wird Anfang September in Italien in den Handel kommen. Bislang keine Aussagen gibt es, wann der Verkaufsstart in Deutschland erfolgen wird. Am Preis von 249 Euro für die 16-GB-Version wird sich wohl auch in Deutschland kaum etwas ändern. Nexus 7- Start in den USA In den USA, Kanada und in Großbritannien beginnt die Auslieferung des Android-Tablets bereits Mitte Juli. In den USA wird das Nexus 7 in einer 8 Gigabyte-Version für 199 Dollar sowie einer 16 Gigabyte-Version für 249 Dollar angeboten. Hier finden Sie weitere Informationen über das Google Nexus 7.