Google veröffentlicht Jelly Bean-Quellcode

Google hat den Quellcode für Android 4.1 veröffentlich. Jetzt können die Smartphone-Hersteller Anpassungen des Betriebssystems Jelly Bean auf ihre Smartphones und Tablets vornehmen.

Google hat den Source Code für Android 4.1, auch Jelly Bean genannt, veröffentlicht. Mit Hilfe dieses Quellcodes können Entwickler das neue Android-Betriebssystem auf ihre Endgeräte anpassen. Mit der Veröffentlichung liegt Google etwas vor dem Zeitplan, den das Unternehmen bei der Präsentation von Android 4.1 auf der I/O Entwicklerkonferenz Ende Juni in San Francisco vorgestellt hat. Google veröffentlichte den Quellcode von Android 4.1.1, also von einer bereits upgedateten Version von Jelly Bean.Bereits in den nächsten Wochen werden die ersten die ersten Custom Roms mit Android 4.1 erwartet. Custom Roms sind inoffizielle Versionen des Betriebssystems. Das offizielle Update auf Android 4.1 soll bald folgen - zumindest für das Google-Modell Galaxy Nexus. Etwas später kommt das Update für das Nexus S sowie für das Motorola Xoom . Deutlich später werden die anderen Hersteller von Android-Smartphones ihre Betriebssystem-Updates auf Android 4.1 bringen.