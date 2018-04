YouTube hat heute die Ensemble-Besetzung aus 101 Hobby- und Profimusikern für das YouTube Sinfonieorchester 2011 im weltberühmten Opernhaus von Sydney bekannt gegeben.

Der Bekanntgabe ging ein mehrwöchiges Online-Vorspielen auf YouTube.com/Symphony voraus, an dem sich Bewerber aus aller Welt beteiligten. Plätze in der Ensemble-Aufstellung erspielten sich dabei auch drei Teilnehmer aus Deutschland: Die 24-jährige Violinistin Rachelle H. aus Köln http://www.youtube.com/watch?v=9B5dCrK75sE sowie der ein Jahr ältere Oboist Emmanuel D. aus Rostock http://www.youtube.com/watch?v=OktFQJCYr78 und Roman R. (37) aus Bad Kissingen mit seiner Trombone http://www.youtube.com/watch?v=mZNNWTrvGoA sind mit dabei.

Die ausgewählten Musiker sind in die australische Hauptstadt eingeladen, um sich ab dem 14. März eine Woche lang mit gemeinsamen Proben und Konzerten auf ihren Auftritt im Sydney Opera House vorzubereiten. Ihr dortiges Konzert am 20. März wird von Dirigent und Grammy-Preisträger Michael Tilson Thomas geführt und per Video-Stream live in alle Welt übertragen.

Die Mitglieder des YouTube Sinfonieorchester 2011 stammen aus über 30 Ländern und sind zwischen 14 und 49 Jahre alt. Unter ihnen befinden sich Hobby- und Profimusiker, Studenten und Dozenten - und manche, die noch nie zuvor ins Ausland gereist sind. Zudem wurden vier Solisten ausgewählt, die zu einem Stück improvisieren werden, das der amerikanische Komponist Mason Bates speziell für das YouTube Sinfonieorchester komponiert hat. Die vier ausgewählten spielen ihre Solos auf Elektrogitarre (Brasilien), Geige (USA), einer Guzheng (China) und einem Elektro-Kontrabass (Australien).

Nach einer Online-Bewerbung auf YouTube im letzten Herbst wählte ein Fachausschuss über 300 Finalisten aus 46 Ländern nach deren musikalischen und technischen Fertigkeiten aus. Neun internationale Orchester waren an der Auswahl beteiligt, darunter auch die Berliner Philharmoniker sowie das London Symphony Orchestra und die Sydney Symphony. Im Dezember folgte die Online-Abstimmung der YouYube-Community, auf deren Grundlage Dirigent Michael Tilson Thomas die endgültige Zusammensetzung des Orchesters festlegte. Höhepunkt der Proben- und Konzertwoche in Australien wird das Abschlusskonzert am 20. März 2011sein, dessen Live-Übertragung auf YouTube auch in Deutschland abrufbar sein wird. Das YouTube Sinfonieorchester 2011 konzentriert sich auf die musikalische Fortbildung - von Online-Meisterkursen mit Orchestern weltweit bis hin zu Kursen für australische Musiker im Verlauf der Woche.