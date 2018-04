Schallplatten und CDs

Großer Sonderverkauf bei Second Hand Records

Second Hand Records in Stuttgart veranstaltet am 1. und 2. April einen Sonderverkauf von Tonträgern. So sollen fast 50.000 Schallplatten, CDs und Singles bis maximal ein Euro den Weg in die Plattenschränke neuer Besitzer finden.

Anzeige Mit über 300 qm Ladenfläche auf zwei Etagen ist Second Hand Records nach eigener Aussage eines der größten Fachgeschäfte in Deutschland in Sachen Vinyl & Co. Ob LP oder CD, ob Klassik oder Country, ob Rock oder Soul: In dem großen Angebot findet sich Rares und Ausgefallenes ebenso wie Populäres und echte Schnäppchen. Anschauen lohnt. Wer nicht in der schwäbischen Metropole wohnt oder sich vorher erkundigen möchte, was alles in den Regalen der Stuttgarter vertreten ist, kann sich auf der Homepage unter www.secondhandrecords.de schlau machen - und gegebenenfalls die eine oder die andere Platte online bestellen. Öffnungszeiten an den Sonderverkaufstagen: Freitag 1.April 10-20 UhrSamstag 2. April 10-18 Uhr

