Hardware-Upgrade von Denon für AVC-A1HDA und AVP-A1HDA

Denon kündigt ein umfangreiches Hardware-Upgrade für seine bestehenden Flaggschiff-A/V-Produkte an. Im Herbst diesen Jahres will das Unternehmen ein Upgrade für den AVC-A1HDA sowie den AVP-A1HDA bringen.

Besitzer der A/V-Vorstufe AVP-A1HDA und des A/V-Verstärkers AVC-A1HDA bekommen dadurch die Möglichkeit, ihre bestehenden Geräte mit aktuellsten Technologien wie 3D-Unterstützung, Audyssey MultEQ XT32, Audyssey DSX und Dolby ProLogic IIz aufzurüsten.

Das Hardware- und Firmware-Upgrade muss von einem autorisierten Denon Service Center (www.denon.de) durchgeführt werden. Mit dem bereits vierten Upgrade-Angebot für seine A1-Produkte löst Denon das Versprechen ein, bereits beim Kunden im Einsatz befindliche High-End-Produkte auf Wunsch mit den neusten, weiterentwickelten Technologien und Funktionen auszustatten. Der Start des Service-Angebots ist für den Herbst vorgesehen; weitere Details inklusive des Preises werden in Kürze bekannt gegeben.

Was bietet das Upgrade?

Zusätzlich zu der 3D-Pass-Through-Unterstützung, durch die Besitzer der AVC- oder AVP-A1HDA nun das immer größer werdende Angebot an 3D-Filmen ausschöpfen können, enthält das Upgrade auch die Surround-Sound-Erweiterung Dolby ProLogic IIz. Damit können zwei weitere Lautsprecher in der frontalen Höhe angesteuert werden. Dieses Erweiterung kann durch Audyssey DSX ergänzt werden, da es noch zwei zusätzliche Lautsprecher in der Breite befeuert.

Das Hardware-Upgrade beinhaltet zudem das Audyssey MultEQ XT32 Raumeinmesssystem, welches die Eigenschaften des Raumes präzise messen und klanglich optimieren soll. MultEQ XT32 soll 32-mal genauer sein als das MultEQ XT-System, welches durch das Upgrade ersetzt wird, und soll damit das hochwertigste Audyssey-System für Raumakustikkorrektur bieten.