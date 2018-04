HDMI-Splitter mit HD-Ton

Mit den neuen 2- beziehungsweise 4-Port-HDMI-Splittern von Aten können zwei oder vier HD-Bildschirme gleichzeitig mit hochauflösenden Videosignalen versorgt werden.

Die Splitter VS 182 und VS 184 sind HDCP-kompatibel und entsprechen dem Standard HDMI 1.3b. Sie können auch HD-Tonformate wie Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio übertragen. In Kaskadenschaltung kann mit den extrem skalierbaren Video-Splittern das Signal sogar auf bis zu 64 Display-Geräte übertragen werden.

VS182 und VS184 verwenden den neuesten 1.3b-Standard für HDMI und sind mit HDCP (High Bandwidth Digital Contenc Protection) 1.1 sowie DDC (Display Data Channel) kompatibel. Sie unterstützen 12-Bit Deep Colour für HDMI-Formate, HDMI-Bildauflösung von 1080p für HDTV und VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) sowie WUXGA (1920x1200) für Computer. Da die Video-Splitter das Video-Signal verstärken, können auch größere Distanzen von bis zu 20 Metern (AWG 24) oder 15 Metern (AWG 28) überbrückt werden. Darüber hinaus unterstützen beide Geräte Dolby True HD und DTS HD Master Audio.

Der 2- bzw. 4-Port HDMI Video-Splitter VS182 bzw. VS184 von Aten ist ab sofort erhältlich. Der vom Hersteller empfohlene Preis liegt ohne Mehrwertsteuer bei 120 Euro (VS182) bzw. 200 Euro (VS184).

Weitere Informationen unter www.aten.be