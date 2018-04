hifi -Termin: 20./21.4. bei Thiel & Partner / Accuton

Thiel & Partner / Accuton, 50259 Pulheim, widmen sich unter dem Motto "3inTIME" den drei deutschen Edel-Lautsprechermanufakturen Mundorf, Accuton und Myro.

Im Stundenrhythmus wechseln Hörvorführungen mit spannenden Kurzvorträgen zu Themen wie dem Aufbau von Audio-Kondensatoren und Air-Motion-Transformern, der Konstruktion und dem Zeitverhalten von Keramik-Lautsprecherchassis oder der zeitsynchronen Summenbildung bei der elektroakustischen Wandlung.Showtime in der Rommerskirchener Str. 21 (im ehemaligen Walzwerk; Unit 25) ist am Freitag von 14-19 Uhr und am Samstag von 11-16 Uhr. www.accuton.de