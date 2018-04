Der Z9 ist ein echtes Multitalent: CD/SACD, Tuner, Netzwerkplayer, digitales iPod-Dock und Amp in einem - alles für 1000 Euro.

HIGH END: Pioneer präsentiert in München den vielseiten SACD-Receiver Z9. Das schmucke Gerät vereint einen 50-Watt-Stereo-Digital-Amp mit SACD/CD-Laufwerk, Tuner und Netzwerkplayer. Der Streaming-Client verarbeitet nicht nur Daten aus dem Netzwerk von Computer oder NAS-Platten, er nimmt auch Daten von USB-Sticks oder MP3-Playern an und bietet eine Vielzahl von Internetradio-Stationen. Darüber hinaus kann er mit einem iPod der neuesten Generation digital verbunden werden, wie es zum Beispiel auch die High-End-iPod-Dockingstation von Wadia macht. Der Vorteil: die Musikdaten werden vom iPod rein digital an den Player weitergereicht, der alleine die D/A-Wandlung übernimmt.

Der Player ist ab Mai im Handel und soll rund 1000 Euro kosten.