High End im Ländle

High End on Tour in Stuttgart

Die erste "High End on Tour"-Veranstaltung des Jahres 2011 findet am 12/13.März in Stuttgart statt.

© HighEndSociety High End on Tour in Stuttgart

Anzeige Im Millennium Hotel, Plieninger Str. 100, 70567 Stuttgart, zeigen nationale und internationale Vertriebe sowie renommierte HiFi-Händler eine breite Palette an edlen HiFi- und High-End-Produkten - von Plattenspielern,Blu-Ray-Laufwerken und Röhrenverstärkern über Lautsprecher bis hin zu Multimediasystemen, Musikservern und Netzwerk-Komponenten. Im Rahmenprogramm: spannende Vorträge und Workshops. Öffnungszeiten: je 10 bis 18 Uhr, die Tageskarte kostet fünf Euro. Alle Details: www.highendsociety.de

© Hign End Society Millennium Hotel, Plieninger Str. 100, 70567 Stuttgart