Zum zehnten Mal steigt am 14. und 15. März im Hotel Corinthia Towers die größte HiFi/Video-Messe des Ostens: die High End Praha. Täglich 10 bis 18 Uhr, Eintritt 100 Kronen (= 3,80 Euro). Der Großteil des Gewinns geht an den tschechischen UNICEF.Die beeindruckende Liste von Ausstellern (über 160, darunter alles, was in stereoplay Rang und Namen hat) finden Sie auf www.high-end-praha.cz