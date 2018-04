HighResAudio kooperiert mit Universal Music

HighResAudio hat das Major-Label Universal Music als Partner gewonnen. Damit kann der Musik-Download-Service sein Repertoire erweitern und Meisterwerke der klassischen Musik als Studio-Master Download bereitstellen.

Zunächst werden unter anderem Werke von Bach, Haydn, Mahler, Liszt und Vivaldi angeboten. Und auch aktuelle Klassik-Neuheiten werden ins Programm aufgenommen. Die Werke werden mit einer Sampling-Rate von 96kHz/ 24-Bit zur Verfügung gestellt. Musik aus den Genres Jazz, Rock und Pop von Universal Music soll in den nächsten Monaten folgen.HighResAudio bietet verlustfreie und nicht komprimierte Musik-Downloads in Studioqualität im FLAC-, AIFF- und WAV-Format an. Der Service wurde in diesem Jahr unter highresaudio.com gestartet. Bislang waren haupsächlich Aufnahmen von kleineren Labels im Programm. Durch die Zusammenarbeit mit Universal Music kann das Angebot nun um bekannte Namen erweitert werden.Bis zum Jahresende sollen knapp 600 Alben zum Angebot von HighResAudio zählen. Die hochauflösende Musik wird für etwa 20 Euro pro Album angeboten. Einzelne Tracks gibt es ab zwei Euro.