HTC 8X und 8S: Zwei neue Windows-8-Phones

HTC hat heute in New York seine beiden Windows-Phone-8-Smartphones vorgestellt. Marktstart für das Topmodell 8X und das Mittelklasse-Phone 8S ist kurz nach der offiziellen Präsentation von Windows Phone 8 Ende Oktober.

Der taiwanesische Smartphone-Spezialist HTC hat heute in New York zwei Smartphones mit Windows Phone 8 vorgestellt. Die beiden Neuheiten mit den sperrigen Namen Windows Phone 8X by HTC und Windows Phone 8S by HTC zielen auf die Mittelklasse und die Oberklasse.

Windows Phone 8S: Mittelklasse-Phone

So verfügt das nur 113 Gramm schwere 8S über ein kompaktes 4-Zoll-Display mit der üblichen Standardauflösung von 480 x 800 Bildpunkten. Unter dem schlanken Gehäuse arbeitet ein 1 Gigahertz getakteter Doppelkern-Prozessor von Qualcomm, dem schmächtige 512 Megabyte RAM zur Verfügung stehen. Der interne Speicher fällt mit 4 Gigabyte auch nicht sonderlich groß aus, er lässt sich aber per Speicherkarte erweitern. Das 8S verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz, Audio-Beats sorgt für Sound mit viel Bass. Ein 1700 mAh-Akku soll ausreichend Ausdauer sichern.

Windows Phone 8X: Das Windows-Flaggschiff In Richtung Oberklasse zielt das Windows Phone 8X by HTC. Sein 4,3 Zoll Display bietet mit 1280 x 720 Pixel deutlich mehr Detailschärfe und sein 1,5 Gigahertz getakteter Dualcore-Prozessor unterstützt von 1 Gigabyte RAM sorgt für flotte Zugriffe. Im 8X ist ein 16 Gigabyte großer Speicher integriert, der sich aber nicht erweitern lässt. Auf der Rückseite ist ein 8-Megapixel-Kamera mit 28 mm Objektiv eingebaut, die Videos mit 1080p aufnimmt. Auf der Frontseite kommt eine 2,1 Megapixel-Kamera zum Einsatz, die ebenfalls Videos mit 1080p aufnehmen kann.

Das 8X ist fit für schnelle Datentransfers per HSPA, WLAN (auf 2,4- und 5 GHz-Frequenzen) sowie für Kommunikation über den Nahbereichsfunk NFC. Für vollen Sound sorgt ein speziellen Soundverstärker und Audio-Beats-Technik.

Im November sollen die beiden Windows Phones für 299 Euro (8S) und 549 Euro (8X) auf den Markt kommen. Die Fakten des Windows Phone 8S by HTC

Prozessor: 1,0 GHz Dualcore Qualcomm S4

Display:4 Zoll, Auflösung: 480x800 Pixel

Speicher: 512 MB RAM, 4 GB intern, erweiterbar

Betriebssystem: Windows Phone 8

Netze: GSM/UMTS und WLAN (b/g/n 2,4 GHz) (Rückseite)

Kameras: 5 Megapixel mit LED-Blitz, 720p Video, keine Frontkamera

Akku: 1700 mAh

Gewicht: 112 Gramm

Größe: 121 x 63 10 mm

Marktstart in Deutschland: Anfang Nov. 2012

Preis: 299 Euro

Prozessor: 1,5 GHz Dualcore Qualcomm

Display:4,3 Zoll, Auflösung: 1280x720 Pixel

Speicher: 1GB RAM, 16 GB intern, nicht erweiterbar

Betriebssystem: Windows Phone 8

Netze: GSM/UMTS/HSPA und WLAN (b/g/n - 2,4 und 5 GHz)

Kameras: 8 Megapixel mit LED Blitz, 1080p Video (Rückseite); 2,1 Megapixel, 1080p Video (Front)

Akku: 1800 mAh

Gewicht: 130 Gramm

Größe: 132 x 66 x 10 Millimeter

Marktstart in Deutschland: Anfang Nov. 2012

Preis: 549 Euro

