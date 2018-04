HTC schickt im Desire C ein günstiges Android-Smartphone ins Rennen, das trotz schwachem Prozessor die neueste Android-Version mitbringt.

Das 98 Gramm leichte Android-Smartphone bietet einen 3,5 Zoll großen Touchscreen. Die Displayauflösung von 320 x 480 Pixel, der langsam getaktete Prozessor (600 Mhz) sowie die 5-Megapixel-Kamera ohne Autofokus machen klar: HTC will hier eine kompakte und vor allem günstige Alternative zu seinen gut ausgestatteten Modellen der One-Reihe (One X, One S, One V) bieten. Und so liegt die Preisempfehlung bei 219 Euro.

HTC Desire C: Standesgemäße Ausstattung, schwache Kamera

Die Ausstattung ist für diese Preisklasse angemessen. Der Speicher fällt mit 4 GB recht großzügig aus, wieviel sich davon nutzen lassen, ist noch nicht klar, letztlich aber auch nicht so wichtig: Per Speicherkarte lässt sich nachrüsten. Zusätzlich spendiert HTC noch 25 GB Onlinespeicher beim Cloud-Dienst Dropbox. WLAN, GPS, HDSPA, UKW-Radio sind selbst bei einfachen Smartphones mittlerweile Standard.

Der Kamera fehlt ein Autfokus sowie eine LED als Blitzersatz, Videos zeichnet sie nur in VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel) auf. Das Smartphone wird es in den Farben Weiß, Schwarz und Rot geben. Anfang Juli soll das HTC Desire C auf den Markt kommen.

