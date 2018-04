HTC HD3: Erste Bilder und Infos aufgetaucht

Das HTC HD3 soll wesentlich größer, schneller,besser ausgestattet und gleichzeitig schlanker sein als sein Vorgänger.

Im Internet sind Bilder und Infos zu einem angeblichen Nachfolger des HTC HD2aufgetaucht. Das HTC HD3 soll wesentlich größer, schneller und besser ausgestattet sein als sein Vorgänger.

Das HTC HD2 ist eines der besten Windows Mobile-Smartphones auf dem Markt. Seine Ära soll bald von seinem Nachfolger, dem HDC HD3 beendet werden. Das HD3 soll laut der asiatischen Seite pconline.com mit Windows Phone 7 kommen und eine traumhafte Ausstattungspalette mitbringen. Teilweise klingen die Spezifikationen zu schön, um wahr zu sein. Es ist die Rede von:

- einem 1,5-GHz-Prozessor

- 1 GB RAM

- 1 GB interner Speicher, 32 GB über Speicherkarte

- einem 4,5-Zoll-AMOLED-Touchscreen (Multitouchfähig, Auflösung: 1280x800)

- einer 8-Megapixel-Kamera

- WLAN, Bluetooth, 3G und 4G (!)

- HD-Videoaufzeichnung (720p)

- HD-Wiedergabemöglichkeit (1080p über HDMI)

- gerade mal 10 Millimeter Gehäusestärke

connect meint: Das klingt alles relativ fantastisch. Das HTC HD3 würde mit diesen Spezifikationen fast alles in den Schatten stellen, was sich derzeit "Smartphone" nennt. Zudem würde HTC dem neuen Betriebssystem Windows Phone 7 ein angemessenes Flaggschiff liefern. Doch für den Augenblick müssen wir das Gerät noch in die Gerüchteküche stellen und warten, bis es mehr Informationen dazu gibt.