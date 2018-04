HTC One S: Update soll Bugs beseitigen

Nachdem Update für das HTC One X, bringt HTC jetzt auch für das HTC One S ein Systemoptimierungs-Update. Die neue Software soll vor allem bekannte Bugs beseitigen und die Performance verbessern.

HTC hat ein 59 Megabyte großes Betriebssystem-Update für das HTC One S fertiggestellt. Das Update kommt Over-the-Air und steht ungebrandeten HTC One-Geräten sowie Modellen mit Vodafone-Branding bereits zur Verfügung. HTC-Modelle mit Branding der Deutschen Telekom und O2 Telefonica erhalten in Kürze dieses Update. Wesentlicher Vorteil der neuen Software-Version 1.78.401.2 soll sein, dass sie bekannte Software-Fehler des HTC One S behebt und die Anwendungen insgesamt flüssiger laufen sollen.