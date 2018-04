Mit gleich zwei Neuheiten hat uns HTC in dieser Woche überrascht. Doch auch von Samsung, LG und Sony gibt es Neuheiten. connect zeigt nochmals die wichtigsten News, Tests und Software-Updates im Wochenrückblick.

Jede Woche fassen wir hier die wichtigsten Neuheiten aus dem Bereich Handys und Smartphones zusammen.

Diese Woche im Fokus: HTC One XL, HTC Desire C, LG Optimus 4X HD, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Beam, ZTE Tania, ZTE Atlas, Samsung Ominia M, Blackberry Torch 9860, LG Optimus L3, Huawei Ascend Y200 und alle Smartphones mit LTE.

Highlight der Woche: HTC One XL

HTC hat bereits das zweite Smartphone in der Hinterhand, das die neue, superschnelle Netztechnologie LTE beherrscht. Nach dem Velocity 4G soll auch das HTC One XL LTE und damit Datenverbindungen von bis zu 50 MBit/s beherrschen. Dass es sich beim One XL um ein aufgebohrtes HTC One X handelt, gefällt uns gut. Denn das hat uns im Test bereits überzeugt.

Alle Infos zum HTC One XL

Schnäppchen der Woche: Huawei Ascend Y200 und LG Optimus L3

Auch wer mit kleinem Budget auskommen muss, kann heute in die Smartphone-Welt einsteigen. Beim Huawei Ascend Y200 und beim LG Optimus L3 gibt's diesen Einstieg bereits für 100 Euro. Wir haben die beiden Schnäppchen verglichen.

Vergleich: Huawei Ascend Y200 und LG Optimus L3