HTC Desire und Nexus One

HTC setzt künftig auf Super-LCD-Displays bei Smartphones

HTC will noch in diesem Sommer seine Smartphones HTC Desire und das für Google produzierte Nexus One mit einer neuen Displaytechnologie ausstatten.

© Google, HTC Google Nexus One HTC Desire bekommen neue Displays.

HTC nennt sie "Super LCD". Bisher kamen AMOLED-Displays von Samsung zum Einsatz. Doch offenbar kann der koreanische Technik-Konzern nicht genügend Nachschub liefern. HTC will auf die SLCD-Panels von Sony umsteigen, um der hohen Nachfrage nachkommen zu können. Außerdem sollen die SLCD-Displays weniger Strom verbrauchen als die AMOLED-Screens. Die Bildqualität soll auf dem gleich hohem Niveau liegen. Zudem sollen die Displays auch unter großem Winkel noch gut ablesbar sein. Anzeige