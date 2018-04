HTC zeigt Mittelklasse-Modell Desire X

HTC hat auf der IFA das 299 Euro teure Android-Smartphone HTC Desire X präsentiert. Es bietet ein 4 Zoll-Display sowie Android 4.0 und trumpft mit einer 5-Megapixel-Kamera auf, die mit attraktiven Zusatzfeatures ausgestattet ist.

HTC hat sein Android-Angebot mit einem neuen Mittelklasse-Modell aufgefrischt. Das Desire X bietet zunächst solide Hausmannskost: Dazu gehört der 1 GHz schnelle Doppelkern-Prozessor von Qualcomm, ein 4 Zoll großes Display mit der üblichen Auflösung von 800 x 480 Pixel sowie ein 4 Gigabyte Speicher, der sich per Speicherkarte ausbauen lässt. Als Betriebssystem kommt Android 4.0 zum Einsatz, ergänzt durch HTC Sense 4.1. Zudem verspricht sein austauschbarer 1650 mAh-Akku solide Ausdauerzeiten.

Anzeige

Interessant macht das 299 Euro teure HTC-Modell vor allem seine Kamera. Auf der Rückseite arbeitet eine 5-Megapixel-Autofokus-Kamera, die ordentliche Schnappschüsse selbst bei schlechten Lichtverhältnissen erlauben soll. Ein HTC eigener Imagechip in Kombination mit einem 28mm-Weitwinkel-Objektiv (maximalen Blendenöffnung f2.0), ein BSI-Sensor, HDR-Modus sowie LED-Blitz sollen es möglich machen.

Auch in Sachen Sound bietet das Desire X etwas mehr als in der Mittelklasse üblich ist. Dank Beats Audio gibt es fette Bässe und satten Sound, vor allem wenn ein Audio Beats-Kopfhörer zum Einsatz kommt. Bereits im September kommt das Desire X in Deutschland für 299 Euro auf den Markt.

HTC Desire X: Alle wichtigen Fakten

Prozessor: 1,0 GHz Dualcore Snapdragon S4 Prozessor

Speicher: RAM: 768 Megabyte; Intern: 4 Gigabyte (erweiterbar)

Bildschirm: 4 Zoll, Auflösung: 800 x 480 Pixel

Kamera: 5 Megapixel AF-Kamera mit LED-Blitz (Rückseite)

Betriebssystem: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), HTC Sense Oberfläche

Online: GSM/UMTS/HSPA und WLAN

Größe: 119 x 62 x 9 mm

Gewicht: 114 Gramm

Akku: 1650 mAh

Gesprächszeit: 5 h (UMTS)/10 h (GSM)

Verkaufsstart in Deutschland: September 2012

Preis: 299 Euro

Hier finden Sie einen ersten Testcheck der Connect-Redakteure des HTC Desire X