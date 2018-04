Das Android-Smartphone Huawei Honour wird wahrscheinlich das erstes Mittelklasse-Modell mit Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) sein. Das Smartphone mit dem 4-Zoll-Display bietet viel Ausdauer, einen flotten 1,4 GHz-Prozessor, eine 8-Megapixel-Kamera und soll nur 299 Euro kosten.

Nach der Markteinführung in China, Asien und Russland startet der chinesische Mobiltelefonhersteller Huawei im März auch bei uns den Verkauf seines Mittelklasse-Smartphones Huawei Honour. Das 134 Gramm schwere Android-Mobiltelefon bietet zum moderaten Verkaufspreis von 299 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) ein 4 Zoll großes Super Clear-LCD-Display mit einer ordentlicher Auflösung (480 x 854 Bildpunkte) und einen flotten 1,4 Gigahertz Singlecore-Prozessor. Sein 512 Megabyte großer Arbeitsspeicher und der 4 Gigabyte große interne Speicher sind zwar etwas schmächtig, per Speicherkarte lässt sich zumindest der interne Speicher jedoch kräftig ausbauen.

Besonders punkten will Androidmodell aus China mit seiner Ausdauer: Sein 1900 mAh-Akku soll bis zu 12 Stunden Gesprächszeit oder 10 Stunden Online-Aktivitäten erlauben. Auch die eingebaute 8-Megapixel-Kamera ist in der 300-Euro-Preisklasse sonst kaum anzutreffen. Der schnelle Zugang ins Internet erfolgt beim Huawei Honour per HSPA+ (Empfang: 14,4 Mbit/s, Senden: 5,76 Mbit/s) und WLAN (Standards: 802.11 b/g/n). GPS und Bluetooth sind ebenso vorhanden wie eine DNLA-Schnittstelle.

Dier ersten in Deutschland verfügbaren Honour-Smartphones werden mit Android 2.3.6 ausgeliefert. Im März soll bereits das Update dieser Smartphones auf das neue Betriebssystem Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) erfolgen. Ab April kommt das Honour dann serienmäßig mit Android 4.0 in den Handel. Falls Huawei seinen Zeitplan einhält, würde das neue Mittelklasse-Modell aus China zu den ersten Smartphones mit dem neuen Android-Betriebssystem gehören.