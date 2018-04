IFA 2008: Nochmal Neues von Harman / Kardon

Zur IFA 2008 präsentiert Harma/Kardon eine neue Stereo-Kombi, bestehend aus dem 2.2-Vollverstärker HK 990 und dem CD-Player HD 990.

Zur IFA 2008 präsentiert Harma/Kardon eine neue Stereo-Kombi, bestehend aus dem 2.2-Vollverstärker HK 990 und dem CD-Player HD 990.

HK 990:Der 2.2-Kanal-Stereo-Vollverstärker ermöglicht eine Systemkonstellationen mit bis zu zwei Subwoofern für kompromisslose Stereowiedergabe - auch in sehr großen Räumen. Die hochstromfähigen Endstufen im HK 990 liefern bis zu 100A an die Lautsprecher und leisten an 8 Ohm 150 Watt pro Kanal. Dazu gibt es einen Digital/Analog-Wandler im Verstärker, der mit dem "Real-Time Linear Smoothing"-System der vierten Generation (RLS IV), und zwei verbauten AD1955 Stereo-DACs (ein Wandler pro Kanal) aufwartet. Der "High-Resolution Synchronization (HRS) - Link" verbindet über das im Lieferumfang enthaltene Synchronisationskabel den Harman Kardon CD Player HD 990 direkt mit dem Taktgeber des HK 990, für eine jitterfreie Signalübertragung und -wandlung.

Sechs analoge Stereo-Eingänge, vier digitale Eingänge (zweimal optisch und zweimal koaxial), zwei Phono-Eingänge zum Anschluss von Plattenspielern mit MM oder MC Tonabnehmersystemen, zwei symmetrische XLR-Anschlüsse sowie ein USB-Eingang stehen allein auf der Eingangsseite bereit. Zwei analoge und ein koaxialer digitaler Ausgang, zwei Ausgängen für aktive Subwoofer, Vorverstärkereingänge sowie ein A/B-Lautsprecher-Umschalter runden das Angebot ab.

HD 990: Eine asynchrone Abtastratenwandler (24Bit/384kHz) und je einen D/A Wandler von Analog Devices (AD1955) pro Kanal zeichnen den CD-Player aus. Zwei symmetrische XLR-Ausgänge mit doppelt aufgebauter Klasse A Endstufe (eine separate Endstufe pro Kanal) sowie je ein optischer und koaxialer Ein- und Ausgang runden das Paket dieses High-End-CD-Players ab.

Der Vollverstärker HK 990 ist ab Oktober 2008 zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von rund 1700 Euro erhältlich. Der CD-Player HD 990 steht bereits ab August beim Händler und liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 600 Euro.

Weitere Informationen unter www.harmankardon.com