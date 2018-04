Der Navi-Spezialist bringt gleich drei Tablets in verschiedenen Größen mit auf die Funkausstellung in Berlin.

Bisher kennt man von A-Rival Navigationsgeräte für Autos, Motorräder und Trucks. Nun steuert der hannoversche Technik-Spezialist auch drei Tablets bei.

In drei größen soll das a-Pad im Oktober kommen: 5, 8 und 10 Zoll. Das 5-Zoll-Modell kommt ohne UMTS-Modul und lediglich mit Android 1.6. Die 8- und 10-Zöller bringen optional auch UMTS mit und haben Android 2.1 installiert. Zudem gibt es eine Kamera an der Front. Wie es sich für einen Navi-Spezialisten gehört, stattet A-Rival seine Tablets mit seiner hauseigenen Navi-Software aus. Doch klar können die drei noch mehr. Videos abspielen und über HDMI an den Fernseher weiterreichen zum Beispiel. Bilder, Musik und Ebooks verstehen sich von selbst als Anwendungsgebiete. Der Speicher (8 GB intern) kann mit 32 GB per microSD-Karte erweitert werden, damit er auch für alle Medien reicht.

Das a-Pad in der 5-Zoll-Variante kostet überschaubare 200 Euro. Das a-Pad mit 8 Zoll kostet 250 Euro ohne und 350 Euro mit UMTS-Modul. Für den 10-Zöller werden 300 Euro ohne und 400 Euro mit UMTS fällig.