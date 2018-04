IFA: Erste Infos zu neuen Medion-Navis

Eine neue Riege Navigationsgeräte von Medion schickt sich an, den Besuchern auf der IFA zu imponieren.

Medion bringt auf der IFA wieder eine Salve an Produktneuheiten. Samt und sonders sechs Geräte werden künftig Orientierungssuchenden unter die Arme greifen.

Das Medion GoPal E5255 und das E5455 besitzen umfangreiches Kartenmaterial - ganz Europa ist an Bord - und einen TMCpro-Empfänger für präzise Stauinfos. Das GoPal E5455 nimmt sogar per Bluetooth Kontakt zu Handys auf und verwandelt sich dadurch in eine Freisprechanlage. Beide gehören der Einsteigerserie an und werden voraussichtlich zu günstigen Preisen angeboten. Das finale Preisschild wurde noch nicht veröffentlicht.

Ein Klasse weiter oben sind die beiden Geräte Medion GoPal P5255 und P5455 angesiedelt. Sie besitzen beide die Bluetooth-Freisprech-Funktionalität und beide einen 600 MHz starken Prozessor. Auch ein FM-Transmitter wurde eingepflanzt - damit können die Navis z.B. die Sprachansagen per Funk auf das Autoradio schicken.

Die neuen Navis haben einen 4,7-Zoll-Touchscreen und kommen mit der aktuellen GoPal-Navisoftware (Version 5.5).

Das Highlight des aktuellen Lineups sind die beiden Outdoor-Navis GoPal S3647 und S3747. Sie sind Staub- und Wasserfest und halten auch Stöße aus. So können sie problemlos auch als Motorradnavis eingesetzt werden. Der Unterschied der beiden Navis liegt lediglich im Kartenmaterial, das S3647 kommt mit DACH, das S3747 mit Europa. An Ausstattung bringen beide ein 3,5-Zoll-Display, eine Bleutooth-Freisprechgfunktion und Text-to-Speech für ausgesprochene Straßennamen mit.

Wann und zu welchen Preisen die Geräte zu haben sind, wird Medion in Kürze verraten. Wir halten Sie auf dem Laufenden.