Schnäppchen-Check

Im Mediamarkt-Angebot: Die neuen HTC One X und HTC One S

Unter dem Motto "Tiefstpreisfest fürs Osternest" bietet der Mediamarkt im Online-Prospekt vom 30. März 2012 (für die Kalenderwoche 13/2012) auch fünf Android-Smartphones an. Darunter die brandneuen Android 4.0-Smartphones HTC One X und HTC One S. Ebenfalls aktuell im Angebot: Der Mittelklasse-Bestseller Samsung Galaxy S Plus, das HTC Evo 3D sowie das Sony Ericsson Xperia Ray. connect hat sich die Produkte, ihre Testergebnisse (soweit vorhanden) und den Mediamarkt-Preis genau angesehen und sagt, welches Angebot wirklich Schnäppchen-Charakter hat.

© Arnulf Schäfer, Screenshot Mediamarkt Angebote 30.03.2012

Im aktuellen Mediamarkt Online-Prospekt sind folgende Smartphones als Aktionsangebote zu finden: HTC Evo 3D - im aktuellen Angebot für 269 Euro

HTC One S - im aktuellen Angebot für 479 Euro

HTC One X - im aktuellen Angebot für 579 Euro

Samsung Galaxy S Plus - im aktuellen Angebot für 265 Euro

Sony Ericsson Xperia Ray - im aktuellen Angebot für 209 Euro Anzeige

