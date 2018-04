Kommt heute das iPad mini?

Apple lädt heute zu einer Produkt-Vorstellung. Wahrscheinlich geht's um ein kleines Tablet vor. Gerüchte zum iPad mini gibt es seit längerem. Sein Marktstart könnte bereits Anfang November erfolgen.

Unter dem Slogan "We've got a little more to show you" hat Apple Einladungen an die Presse verschickt. Ab 19 Uhr zeigt Apple in San Jose (Kalifornien) eines oder mehrere neue Produkte. Connect wird über berichten, wer selbst live dabei sein will: Apple bietet diesmal einen offenen Livesstream der Veranstaltung.

Was wird zu sehen sein? Die Fachwelt erwartet bereits seit einigen Wochen die Präsentation der kleineren Version des iPad (im Bild).

Preise bereits ab 249 Euro?

Das iPad mini soll ein 7,85 Zoll großes Display haben. Auch über den Preis wird heftig spekuliert. Erst vor einigen Tagen sind angebliche Mediamarkt-Preislisten für das iPad mini im Web aufgetaucht. Demnach soll das iPad mini mit WiFi und 8 GB Speicher bereits für 249 Euro in Deutschland verkauft werden.

Das iPad mini soll in vier Speicherversionen (8, 16, 32, 64 GB) sowie mit und ohne Mobilfunkeinheit (also nur mit WLAN) angeboten werden. Die teuerste Version mit 64 GB Speicher und Mobilfunkeinheit plus WLAN soll 649 Euro kosten.

Das iPad mini könnte damit als Alternative zum kleinen Tablet von Amazon (Kindle Fire HD) oder zum Nexus 7 von Google positioniert sein.