iPhone 4S: Apple verliert Marktanteile in Deutschland

Das iPhone 4S verkauft sich sehr gut - aber nicht überall. Vor allem in Deutschland, Frankreich und Spanien verliert Apple zurzeit Marktanteile gegenüber der Smartphone-Konkurrenz. Die Gewinner: Androidmodelle.

In Australien, Großbritannien und den USA verkauft sich das iPhone 4S von Apple sehr gut - in Deutschland und Frankreich entwickeln sich die Verkaufszahlen jedoch nicht ganz so stürmisch. In diesen Ländern verlor Apple Marktanteile meldeten jetzt die Markforscher von Kantar Worldpanel ComTech . Die Gewinner: Android-Smartphones, die beim Verkauf deutlich mehr zulegen als die Apple-Phones. Wie der österreichische Newsdienst www.telekom-presse.at mit Verweis auf die britischen Marktforscher meldete, sank der Marktanteil des iPhone in Deutschland in den letzten drei Monaten von 27 Prozent auf 22 Prozent. In Frankreich liegt der Marktanteil des iPhones inzwischen nur noch bei 20 Prozent - drei Monate zuvor waren es noch 29 Prozent. Die Marktforscher sehen den Grund für den Rückgang des Apple-Booms in den zum Teil deutlich günstigeren Konkurrenzprodukten. Vielen Nutzern sind die Apple-Mobiltelefone zu teuer. Android-Smartphones werden hingegen in verschiedenen Preisklassen angeboten: Von Einsteigermodellen bis zu Highend-Edelmodellen reicht die Auswahl.

Ganz anders ist die iPhone 4S-Nachfrage in den USA und in Großbritannien. Hier steigerte Apple den Marktanteil des iPhones weiter. In den USA hält Apple bei Smartphones inzwischen einen Marktanteil von 36 Prozent. In Großbritannien liegt der iPhone-Anteil bei 31 Prozent.