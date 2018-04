iPhone 5: Im Apple Store am günstigsten

Seit heute ist das iPhone 5 im Handel. Connect vergleicht die aktuellen Angebotspreise für das iPhone 5 ohne Kartenvertrag. **UPDATE 21-09-2012**

Heute hat der Verkauf des iPhone 5 begonnen. Im Apple Store gibt es die 16 GB-Variante für 679 Euro, die 32 GB-Variante für 789 Euro und die 64 GB-Variante für 899 Euro. Verfügbar in den Apple-Stores vor Ort sind allenfalls noch einige iPhones. Wer das neue Modell jetzt über den Online-Store von Apple kaufen will, sollte eine Lieferzeit von 3 bis 4 Wochen einkalkulieren. Ein Blick auf die aktuellen Angebote von Onlineanbietern macht schnell klar, sofort lieferbar ist das iPhone 5 ohne Kartenvertrag nirgends.

Ein Schnäppchen-Angebot ist auch nicht in Sicht: Zwar wird beispielsweise von Infiniti-Options.de das iPhone 5 etwas günstiger als im Apple-Store angeboten (genau 50 Cent günstiger), jedoch werden zusätzlich Versandkosten (mindestens 6 Euro) berechnet. Verfügbar ist es zurzeit auch nicht, als Liefertermin wird abstrakt "Ware im Zulauf" genannt.

Versender Alternate bietet das neue iPhone zu gleichen Preisen wie Apple an, nennt aber keinen Liefertermine. Ähnliche Hinweise sind auch bei andern großen Onlineanbietern zu finden: "Liefertermin derzeit unbestimmt" heißt es bei Cyberport. Der Anbieter will zurzeit jedoch 749 Euro für das iPhone mit 16 GB. 888 Euro kostet die 32 GB-Variante und 999 Euro die 64 GB-Version des iPhone 5, das ist deutlich mehr als die Apple-Stores beim Marktstart des neuen iPhones haben wollen.

Eine Umschau der Connect-Redaktion vor einigen Tagen ergab ein ähnliches Bild. Das Angebot direkt bei Apple ist eine vergleichsweise preisgünstige Variante an ein neues iPhone ohne einen Mobilfunktarif zu kommen.

((Beitrag vom 18.09.2012:)) So kostet beispielsweise das iPhone 5 mit 16 Gigabyte Speicher im Online-Angebot von Vodafone zurzeit 719,90 Euro (ohne Tarifvertrag). Bekannte Onlinehändler für Smartphones, Tablets und Co wie Cyberport.de , Hoh.de oder Notebooksbilliger.de listen das neue iPhone zurzeit noch mit Phantasiepreisen (Stand: 18.09.2012, 10 Uhr) . So verlangt Cyberport von iPhone5-Vorbestellern für die 16 GB Variante 749 Euro. Hoh.de und Notebooksbilliger.de wollen sogar 849 bzw. 899 Euro - obwohl Apple das Modell in seinen Shops und im Online-Store für 679 Euro anbietet.

Ähnliche Preisaufschläge sind auch bei der 32 GB und der 64 GB-Version festzustellen.

Fazit: Wer also ein neues iPhone 5 will aber keinen neuen Mobilfunktarifvertrag, der sollte am Freitag gleich in den nächsten Apple-Store gehen oder im Online-Store von Apple sein neues iPhone bestellen.

