iPhone-App statt Kassenzettel

Die Karlsruher Firma Reposito hat eine App entwickelt, die Kassenzettel digital erfasst, speichert und verwaltet. Die kostenlose App ist im App-Store verfügbar. Die Version für Android soll bald folgen.

Wenn ein Gerät nicht mehr funktioniert, beginnt oft die Suche nach dem Kassettenzettel, um die Garantiebedingungen zu klären. Ein Blick in die Smartphone-App Reposito kann in Zukunft helfen, schnell die nötigen Informationen zu bekommen. Die Daten zum Kauf und die Garantiebedingungen werden mit Hilfe der App im Smartphone und im Online-Archiv von Reposito gespeichert und können bei Bedarf leicht abgerufen werden. Um den Dienst zu nutzen, muss zunächst mit der Handykamera der Kassenzettel aufgenommen werden. Über den Produkt-Barcode erkennt die App sämtliche Produktdetails. Damit stehen alle Garantie- und Gewährleistungszeiträume auf einen Blick zur Verfügung. Der praktische Helfer steht im App Store kostenlos zum Download bereit. Er ist auf dem Apple iPhone 4 und 3GS nutzbar. In einigen Wochen wird auch eine Android-Variante im Android Market verfügbar sein. Mehr Infos: www.reposito.com