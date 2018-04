Bluetooth-Headset

Jabra Supreme UC: Bluetooth-Headset für Profis

Headset-Spezialist Jabra hat ein neues Bluetooth-Headset für Business-Anwender vorgestellt. Das Supreme UC verfügt über Geräuschkompensation, Sprachverbesserungensysteme und lässt sich per Sprachbefehl bedienen. Es kann an Smartphones, Tablets und auch an Laptops eingesetzt werden.

© Jabra Jabra Supreme UC: Bluetooth-Headset für Profis

Das neue Jabra Supreme UC ist ein Headset für den Mobile Worker: Das Bluetooth-Headset ist mit Bluetooth-fähigen Endgeräten wie Mobiltelefonen, Smartphones oder Tablets kompatibel. Es verbindet sich aber auch über den mitgelieferten Nano-USB-Bluetooth Adapter ohne Installationsaufwand mit PC oder Laptop. In Kombination mit UC-Clients können Nutzer zwischen Telefonaten von PCs und Mobiltelefonen wechseln und zwei Gespräche aktiv halten. Das Headset ist mit einem Active Noise Cancelling-System ausgestattet, das den Umgebungslärm identifiziert und reduziert. Der Einsatz von HD-Voice und Noise Blackout soll die Gesprächsqualität beim Telefonieren deutlich verbessern. Anzeige Das Supreme UC ist mit einem ausklappbaren Mikrofonarm ausgestattet, mit dem das Headset auch aktiviert werden kann. Anrufe lassen sich zudem per Sprache annehmen oder starten. Das neue Jabra Headset wiegt gerade mal 18 Gramm. Es hat eine Sprechzeit von maximal sechs Stunden, seine Standby-Zeit gibt Jabra mit maximal 15 Tagen an. Die Jabra App erleichtert das konfigurierenFür das Jabra Supreme UC gibt es von Jabra auch eine spezielle Jabra Connect App für Smartphones und Tablets. Mit ihr können Nutzer das Headset und seinen USB-Adapter individuell konfigurieren.Das Jabra Headset wird mit Behälter und Kfz-Ladeadapter ausgeliefert und kommt für 120 Euro in den Handel.

© Jabra Bluetooth-Headset für Profis: Jabra Supreme UC