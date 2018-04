Jeder dritte Deutsche besitzt ein Smartphone meldet heute der Branchenverband Bitkom. Bei den unter 30-Jährigen ist es bereits jeder zweite. 2012 werden mehr Smartphones als Handys in Deutschland verkauft.

34 Prozent der Deutschen haben ein Smartphone. Während bei den Deutschen unter 30 Jahren der Anteil der Smartphone-Besitzer bei 51 Prozent liegt, nimmt der Anteil der Besitzer von Smartphones mit steigendem Alter ab. Die vom Branchenverband Bitkom herausgegebene Studie ermittelte, dass nur gut jeder vierte Deutsche (27 Prozent) zwischen 50 und 64 Jahren ein solches gut ausgestattetes Mobiltelefon besitzt. Bei den Senioren über 65 Jahre sind es gerade mal 6 Prozent. Nach Bitkom-Angaben wurden 2011 in Deutschland 11,8 Millionen Smartphones verkauft. das entspricht einem Wachstum um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Verkauf von herkömmlichen Handys ging im gleichen Zeitraum dagegen um 19 Prozent auf 15,6 Millionen Stück zurück. Im vergangenen Jahres waren in Deutschland 98 Millionen Mobiltelefone im Einsatz. Das hat eine weitere Erhebung für den Bitkom ergeben. Auf jeden Bundesbürger kommen im Schnitt 1,3 aktiv genutzte Handys. 29 Millionen Deutsche haben mindestens zwei Geräte in Gebrauch, 7 Millionen nutzen gar drei oder mehr Handys parallel.

2012: Mehr Smartphones als HandysIm Vorjahr wurden in Deutschland 4,1 Milliarden Euro mit Smartphones umgesetzt, ein Plus von 13 Prozent. Im laufenden Jahr werden nach den Bitkom-Prognosen mit einem Anteil von 55 Prozent erstmals mehr Smartphones als sonstige Handys verkauft. "Bei einzelnen Netzbetreibern liegt der Anteil aktuell bei bis zu 90 Prozent", erklärte Bitkom-Präsidiumsmitglied Rene Schuster. Der Umsatzanteil der Smartphones liegt im Jahr 2012 nach Schätzungen sogar bei drei Vierteln, da die Geräte deutlich teurer sind als normale Handys.