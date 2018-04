Das Topmodell der neuen LG Design-Serie, das LG Optimus L7, ist jetzt im deutschen Handel angekommen. Das Smartphone ist mit einem 1-GHz-Prozessor, 4,3-Zoll-Bildschirm und Android 4.0 ausgestattet und soll 299 Euro kosten.

LG hat seine Designserie jetzt komplettiert. In dieser Woche ist das neue Flaggschiff der Serie, das LG Optimus L7, in den Handel gekommen. Das schlanke Android-Phone mit den metallverzierten Kanten verfügt über einen 4,3 Zoll (10,9 cm) großen Bildschirm, der die übliche Auflösung von 480 x 800 Pixel bietet. Auch sonst sind viele aus der Mittelklasse bekannten Komponenten vorhanden. So übernimmt beim Optimus L7 ein 1 Gigahertz schneller Singlecore-Prozessor den Antrieb. Eine 5-Megapixel-Autofokus-Kamera ist auf seiner Rückseite eingebaut. Das Optimus L7 geht per HSDPA (max. 7,2 Mbit/s) sowie WLAN recht flott online. Es ist mit einem 1700 mAh Akku ausgestattet und nutzt die neue Android-Version 4.0 . Ebenfallls vorhanden: der Kurzstreckenfunk NFC. LG gibt für das Optimus L7 eine Preisempfehlung von 299 Euro - bei Onlinehändlern ist das Modell bereits für 259 Euro (plus Transportkosten) zu finden. Die wichtigsten Daten: