Jonas Kaufmann - Star-Tenor ohne Allüren

Am 14. Juni um 23.55 zeigt der SWR ein Porträt über Jonas Kaufmann, den bedeutendsten deutschen Tenor seit 40 Jahren.

Spätestens seit seinem Sensations-Debüt an der Metropolitan Opera New York Anfang 2006 nennt man den 1969 in München geborenen Tenor Jonas Kaufmann in einem Atemzug mit Villazon, Domingo und Wunderlich. Er singt Wagner, Schubert und Mozart mit derselben Selbstverständlichkeit wie Verdi, Puccini und Gounod und ist im Gegensatz zu vielen anderen Größen seiner Zunft dabei erfrischend uneitel.

SWR Fernsehen sendet das Porträt "Ein ganz normaler Held" von Thomas Voigt (ja, stereoplays Klassikchef!) und Wolfgang Wunderlich. Exklusive Aufnahmen zeigen Kaufmann bei Proben auf der Opernbühne, als Liedsänger, als "Bühnentier" und im Umgang mit Fans und Kollegen. Im Zentrum des Films steht Kaufmanns "Don Jose" in einer Inszenierung von Bizets "Carmen" am Opernhaus Zürich. Nie zuvor veröffentlichte Video-Aufnahmen und Highlights seiner bisherigen Rollen machen deutlich, warum Kaufmann zu Recht als der Tenor der Zukunft gilt.

Von Thomas Voigt stammt auch ein weiteres Porträt, das er vom Emotions-Faktor her sogar für noch stärker hält: über Lisa della Casa, die "Liz Taylor der Oper" (auf dem Foto in ihrer Paraderolle, der "Arabella" von Strauss, 1958). Beide Filme sind portionsweise auf youtube anzuschauen:

Lisa Della Casa:www.youtube.com/watch?v=R5_xQHwfRmU

Jonas Kaufmann: www.youtube.com/watch?v=-4-0hWLqLmg