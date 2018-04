Kabel BW bietet ab 2. November auch Handy-Tarife an

Kabel BW bringt im November zu seinen Festnetz-Angeboten auch Sprach- und Daten-Tarife für Mobilfunk.

Kunden von Kabel BW, die das CleverKabel Internet- und Telefonpaket nutzen, können ab dem 2. November Mobilfunktarife hinzubuchen.

Kabel BW kooperiert dazu mit O2 und bietet verschiedene Optionen an. Der "Family & Friends"-Tarif kostet keine Grundgebühr. Man kann kostenlos ins Fest- und Mobilfunk-Netz von Kabel BW telefonieren und bis zu 5 SIM-Karten auf einen Namen bestellen. Telefoniert man außerhalb von Kabel BW, kostet die Gesprächsminute oder SMS 15 Cent.

Die "Festnetz-Flatrate" kann man für 9,90 Euro im Monat aufbuchen. Damit sind alle Gespräche ins deutsche Festnetz kostenlos.

Die "Komplett-Flatrate" kostet 39,90 Euro pro Monat. Wie's der Name schon sagt, ist dabei alles enthalten, was der vieltelefonierende und -surfende Mobilfunknutzer so braucht: Flatrates für die Telefonie in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze und eine Surf-Flatrate, die bis 200 MB mit HSDPA-Speed (7,2-Mbit/s) und danach mit GPRS (64 kbit/s) surfen lässt.

Die Surf-Flatrate kann auch zu den beiden Tarifen "Family & Friends" und "Festnetz-Flat" gebucht werden. In der Einführungsphase kostet sie 4,90 Euro statt 9,90 Euro. Wer länger schneller unterwegs sein möchte, kann die "Powersurf-Flatrate" dazubuchen. Dann setzt die Geschwindigkeitsdrosselung erst bei 3 GB "Datenverbrauch" im Monat ein. Kosten pro Monat: 14,90 Euro.

Das Aktivieren einer SIM-Karte kostet bei Kabel BW 4,90 Euro. Die Versandkosten belaufen sich auf 9,90 Euro.